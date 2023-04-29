مرتضى: لن نطعن إن لم يتم إيقاف كهربا.. وحال عدم اجتماع الانضباط فلكل مقام مقال

قال مرتضى منصور إن الزمالك لن يطعن على قرارات لجنة الانضباط إن لم تقرر إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" قبل لقاء السوبر.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك قائلا: "يجب على لجنة الانضباط أن تجتمع وتقرر مصير كهربا قبل لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي".

وأكمل "لا توجد مشكلة يجب على اللجنة أن تجتمع حتى لو ستلغي كل عقوبات كهربا من حيث الغرامة والإيقاف لن نطعن على أي شيء سنحترم القرارات".

وواصل مرتضى "أو اجتمع وقرر إيقاف كهربا 12 مباراة وسوف نحترم القرار".

وشدد "لكن يجب أن يتم تحديد موقف كهربا قبل الذهاب للإمارات، إن لم يُحدد فلكل مقام مقال".

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه قبل أن يطعن الأهلي ويوقف العقوبات.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في كأس السوبر المصري.