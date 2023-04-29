خبر في الجول – المدرب المساعد لـ أوسوريو يصل القاهرة.. تعرف عليه

السبت، 29 أبريل 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

الزمالك

وصل اليوم السبت إلى القاهرة الكولومبي فريدي هيريرا تمهيدا لتوليه مسؤولية منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هيريرا سيتواجد في مران الزمالك غدا الأحد.

وجاء انضمام المدرب الكولومبي للجهاز الفني للزمالك بعد مشاورات بينه وبين مدرب الفريق الأبيض خوان كارلوس أوسوريو.

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وسيتولى فريدي مهمة المدرب المساعد إلى جانب دوره في تحليل الأداء مع المحلل المصري أحمد شعبان كذلك.

وسبق لفريدي هيريرا العمل في صفوف نادي دالاس الأمريكي كمحلل أداء.

ويستعد الزمالك الآن لملاقاة الأهلي الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في كأس السوبر المصري.

وقاد أوسوريو الزمالك في مباراتين تعادل في الأولى مع المقاولون وفاز في الثانية على سيراميكا كليوباترا.

الزمالك فريدي هيريرا أوسوريو
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