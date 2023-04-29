نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد العويس وصمام الأمان

السبت، 29 أبريل 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

محمد العويس حارس السعودية

استعاد الهلال خدمات الثنائي، الحارس الدولي السعودي محمد العويس، ومدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريد مساء اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل 6 مايو في سايتاما.

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وشارك العويس في تدريبات الهلال بعد تعافيه من الإصابة في الكتف وسيتواجد على مقاعد البدلاء فيما سيتولى عبد الله المعيوف حراسة الهلال أمام أوراوا.

كما تعافى جانج هيون سو من الإصابة في مفصل القدم وبات جاهزا لخوض النهائي المرتقب ضد أوراوا ريد الياباني.

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الهلال سبق وأن خسر نهائي لقب دوري أبطال آسيا تحت قيادة مدربه الحالي رامون دياز على يد أوروا ريد في عام 2017.

وعاد بطل السعودية للفوز على أوراوا في نهائي أبطال آسيا عام 2019 وتوج باللقب تحت قيادة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

دوري أبطال آسيا الهلال السعودي
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