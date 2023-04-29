تقرير مغربي: الحافيظي يعود لتشكيل الرجاء الأساسي أمام الأهلي

السبت، 29 أبريل 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

إحماء لاعبي الرجاء قبل لقاء الأهلي

سيعود عبد الإله الحافيظي صانع ألعاب الرجاء إلى التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في ملعب مركب محمد الخامس غدا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتصر الأهلي ذهابا في استاد القاهرة بنتيجة 2-0.

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وبحسب موقع "لو سبورت 360" فإن منذر الكبير مدرب الرجاء قرر استبعاد زكرياء الهبطي من تشكيل فريقه الأساسي والاعتماد على عبد الإله الحافيظي.

وكان مدرب الرجاء قد اعتمد الهبطي في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الذهاب فيما تواجد الحافيظي على مقاعد البدلاء.

وسوف يلتقي الفائز من تلك مباراة الأهلي والرجاء مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

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