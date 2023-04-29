ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم

السبت، 29 أبريل 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم السبت غياب لاعبه إمام عاشور رسميا لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ولم يوضح النادي الدنماركي طبيعة إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكأس ضد فايبورج والتي اضطر للخروج منها مستبدلا.

وذكر الموقع الرسمي لميتيلاند أن إمام عاشور عاد إلى مصر ليتلقى العلاج ويبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

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وقال المدير الرياضي لميتيلاند سفيند جرافيرسين: "نحن نتأسف للغاية لعدم قدرة إمام على المشاركة معنا مجددا خلال الموسم، هو يشعر بالضيق ولم يرغب في إنهاء الموسم بذلك الشكل".

وواصل "نحن والجهاز الطبي قررنا أن الأفضل أن يعود إمام إلى بلده ليتلقى العلاج تحت إشراف طبيب المنتخب المصري ورأينا أن ذلك القرار هو الأفضل وأن يتواجد اللاعب في بيئة آمنة بالقرب من عائلته".

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك إمام مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين.

إمام عاشور ميتيلاند
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