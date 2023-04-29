مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وريال مدريد وبرشلونة

السبت، 29 أبريل 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الرجاء

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات قاريا وأوروبيا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 29 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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دوري أبطال إفريقيا

في دوري أبطال إفريقيا سيواجه الأهلي منافسه الرجاء في العاشرة مساء في إياب ربع النهائي.

وستذاع المبارة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" و"أون تايم سبورتس" الأرضية ويعلق عليها رؤوف خليف.

كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

المصري × الإسماعيلي.. 7:00 مساء – أون تايم سبورتس.

كأس فرنسا

يخوض المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد نهائي كأس فرنسا مع فريقه نانت أمام تولوز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي عن سبورتس 2.

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × أوراوا ريد الياباني.. 8:30 مساء – بي إن سبورتس (AFC) ويعلق عليها عصام الشوالي.

كما تذاع المباراة SSC SPORTS 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ألميريا.. 7:30 – بي إن سبورتوس بريميوم 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

برشلونة × ريال بيتيس.. 10:00 – بي إن سبورتس بيرميوم 1 ويعلق عليها خالد الحدي.

الدوري الإنجليزي

برايتون × ولفرهامبتون.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 1

كريستال بالاس × ويست هام يوناتيد.. 2:30 ظهرا – بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإيطالي

روما × ميلان.. 7:00 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عامر عبد الله.

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي × سيتي أويلرز.. 8:30 مساء – أن تايم سبورتس 2.

فيروفياريو بيرا × بترو دي لواندا.. 5:00 مساء – أون تايم سبورتس.

الأهلي الرجاء
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