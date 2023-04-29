المران الثاني.. ميكالي يطالب لاعبي المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا

السبت، 29 أبريل 2023 - 00:50

كتب : بسام أبو بكر أحمد الخولي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

خاض منتخب مصر الأولمبي مرانه الثاني اليوم خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادا للمباراة الودية أمام الكونغو.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وسط توجيهات المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الحاصل على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل عام 2016.

واجتمع ميكالي مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز والالتزام من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية.

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وجرى المران في حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويلعب منتخب مصر وديا مع الكونغو فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي من:

روجيرو ميكالي - المدير الفني

تياجو - المدرب العام

وائل رياض - المدرب المساعد

سيد السويركي - مدرب الحراس

ليوناردو - مدرب الأحمال

بيدرو - محلل الأداء

محمود حرب - المدير الإداري

طارق سليمان - رئيس الجهاز الطبي

صلاح عاشور - أخصائي العلاج الطبيعي

قاسم قدري - أخصائي التأهيل

محمد محمود وأحمد شوقي وإسلام عيد - المهمات

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
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