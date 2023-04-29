أجاكسيو يفتح تحقيقا بسبب يوسف بلايلي

السبت، 29 أبريل 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

تتواصل الأحداث الجدلية بشأن الجزائري يوسف بلايلي لاعب أجاكسيو الفرنسي، إذ أعلن النادي فتح تحقيقا بسبب غيابه عن التدريبات.

وغاب بلايلي عن تدريبات الفريق 3 أيام متتالية حسبما كشف بيان النادي.

وقال النادي في بيانه:

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"لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ يوم الثلاثاء 25 أبريل. ولم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، جاء ذلك بعد تصرف اللاعب عقب نهاية المباراة بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة، في ضوء تلك الحقائق غير المشروعة، سيتخذ النادي إجراءات تأديبية".

وغاب بلايلي عن 3 مباريات في شهر أبريل الجاري بسبب الإصابة، ومن ثم عاد للمشاركة ضد بريست فريقه السابق الأسبوع الماضي.

ونشر يوسف بلايلي عبر خاصة "إنستجرام ستوري" صورة ينعى فيها وفاة عمه.

وخاض بلايلي بقميص أجاكسيو 17 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 3 منذ انضمامه في أكتوبر الماضي.

ولعب الجزائري البالغ 31 عاما في مطلع الموسم 6 مباريات بقميص بريست قبل أن يفسخ تعاقده في شهر سبتمبر.

ويحتل أجاكسيو المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة في الدوري الفرنسي وبات على مقربة من الهبوط قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

يوسف بلايلي أجاكسيو الدوري الفرنسي
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