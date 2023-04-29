هدف رونالدو الـ 12.. النصر يضرب الرائد برباعية ويواصل مطاردة الاتحاد

السبت، 29 أبريل 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

سحق النصر ضيفه الرائد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

وتقدم النصر مبكرا بفضل هدف كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من سلطان الغنام في الدقيقة 4.

وبذلك وصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 12 في الدوري السعودي، وذلك خلال 12 مباراة.

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وفي الدقيقة 55 أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثاني، بصناعة أيمن يحيى.

وحل عبد المجيد الصليهم وجلال الدين ماشاريبوف بدلا من علي الحسن وأيمن يحيى في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 حل محمد مران ونواف بوشل بدلا من عبد الرحمن غريب وسلطان الغنام.

ثالث الأهداف أتى بقدم بديل وصناعة بديل، حيث سجله محمد مران بعد تمريرة من ماشاريبوف في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 91 أتى عبد الله مادو بدلا من عبد الله الخيبري.

وأخيرا استمرت إسهامات البدلاء، حيث سجل عبد المجيد الصليهم رابع الأهداف بصناعة ماشاريبوف أيضا.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

النصر الرائد الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
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