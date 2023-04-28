بايرن ميونيخ يفقد جهود مدافعه في معركة استرداد الصدارة

تلقى بايرن ميونيخ ضربة في صفوفه بإصابة المدافع دايو أوباميكانو وغيابه إثر شد عضلي.

جاء ذلك حسبما أعلن المدرب توماس توخيل خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة هرتا برلين في الدوري الألماني.

ويغيب أوباميكانو لمدة أسبوعين، وفقا لما قاله توخيل.

أيضا يغيب إريك ماكسيك تشوبو موتينج عن هذه المباراة.

ويعاني بايرن ميونيخ بعد فقدانه لصدارة الدوري الألماني، بالخسارة أمام ماينتس 3-1.

تلك الخسارة مكنت بوروسيا دورتموند من انتزاع الصدارة بفارق نقطة واحدة، بعد فوزه على هوفنهايم 4-0.

ولكن بعد افتتاح دورتموند للجولة اليوم الجمعة، اختلف الوضع لصالح بايرن ميونيخ، حيث تعادل الفريق الأصفر مع بوخوم 1-1.

التعادل ترك دورتموند على الصدارة برصيد 61 نقطة، ولكن مؤقتا، حيث يمكن لبايرن ميونيخ الوصول إلى النقطة 62 بالفوز على بوخوم.

يذكر أن بايرن ميونيخ غادر كأس ألمانيا أمام فرايبورج في ربع النهائي، وغادر دوري أبطال أوروبا من نفس الدور على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، وكل ذلك وقع في ولاية توخيل، بعد إقالة يوليان ناجلزمان المفاجئة خلال توقف مارس الدولي.

ويلعب بايرن مع هرتا برلين يوم الأحد 30 أبريل في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.