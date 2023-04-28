مؤتمر بيولي: مواجهة روما لها أهمية مضاعفة.. ولاعبو ميلان مثل ابنائي

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن مواجهة روما لها أهمية مضاعفة في ظل منافسة الفريقين على مقعد دوري أبطال أوروبا.

ويحل ميلان ضيفا على روما في السابعة من مساء الغد السبت في قمة الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، اللاعبون مثل ابنائي، أفكر فيهم من الصبح وحتى المساء وربما وأنا في المنزل أيضا".

وتابع "أتحدث لهم وأسمعهم لأنهم في سن الشباب لديهم مشاكلهم، لياو أكثر من يأتي إلى مكتبي ولذلك تكونت بيننا رابطة قوية".

وعن موسم لياو قال: "هو بحالة جيدة فنيا وذهنيا، يقدم أداءً إيجابيا مع شجاعة ونتوقع منه الكثير".

وتطرق للحديث عن مباراة روما قائلا: "نريد الاستمرارية في الأداء وأن نتأكد من أن المباراة المقبلة هي الأهم، مباراة الغد تتضاعف أهميتها بسبب النقاط ونريد خوضها بالروح المطلوب".

وأردف "المباراة تعني الكثير لدينا عدد مباريات أقل متبقي، ولدينا 3 مواجهات مباشرة وكلما أحرزنا نقاطا كانت فرصنا في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل كبيرة وهو هدفنا الأكبر".

وعن موقفه أوليفييه جيرو أجاب: "هو بخير احتاج قليل من الراحة وهو الآن بخير وجاهز للعب".

وأتم عن زلاتان إبراهيموفيتش: "يتحسن لكن لا تشخيص حتى الآن، لن يكون متاحا ضد روما".

ويتساوى ميلان الرابع مع روما الخامس في نفس رصيد النقاط برصيد 56 نقطة لكل فريق.

فيما يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويليه يوفنتوس برصيد 59 نقطة.