بعد ركلات ترجيح ماراثونية.. الشارقة يتوج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات أمام العين

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

الشارقة الإماراتي

توج الشارقة الإماراتي بلقب كأس رئيس الدولة على حساب العين بركلات الترجيح.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 بين الفريقين، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للشارقة بعد 28 ركلة لكل فريق.

ورفع الشارقة رصيده إلى اللقب العاشر في المسابقة معادلا شباب أهلي دبي صاحب الرقم القياسي.

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وحافظ الشارقة على اللقب بعدما فاز الموسم الماضي على حساب الوحدة.

وبذلك حصد الشارقة ثاني ألقاب الموسم الجاري بعدما توج بلقب السوبر الإماراتي على حساب العين أيضا.

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وتقدم الشارقة أولا في الدقيقة 47 من عمر اللقاء عن طريق رأسية محمد عبد الباسط بعد ركنية نفذها البوسني ميراليم بيانيتش.

وسجل التوجولي لابا كودجو هدف التعادل في الدقيقة 58 لصالح العين

واستمرت الركلات لـ 14 ركلة لكل فريق حيث أضاع كوستاس مانولاس للشارقة والمهدي مبارك للعين فقط.

وأهدر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الركلة الرابعة عشر للعين ليكتب اللقب لـ الشارقة بقيادة الروماني ألاريو كوزمين الذي حقق لقبه الرابع عشر مع الأندية الإماراتية.

ويضم الشارقة في صفوفه الثلاثي المحترف: الإسباني باكو ألكاثير واليوناني كوستاس مانولاس والبوسني ميراليم بيانيتش.

الشارقة كأس رئيس الدولة العين
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