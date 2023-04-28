كرة طائرة - قمة ثالثة لفض الاشتباك.. الأهلي يهزم الزمالك في ثاني مباريات نهائي الكأس

تغلب الأهلي على الزمالك في ثاني مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنتيجة 3-2 في الأشواط.

حسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-20، وامتد الشوط الثاني إلى النقطة 30، ليحسمه الزمالك بنتيجة 30-28.

الشوط الثالث شهد تفوقا كبيرا من الأهلي الذي فاز بنتيجة 25-14، فيما تمكن الزمالك من التعادل بفضل فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وأخيرا حسم الأهلي الشوط الخامس بنتيجة 15-10.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وتقام المباراة الفاصلة يوم الأحد 30 أبريل على صالة حسن مصطفى.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط، ثم فاز بتروجت في المواجهة الثانية 3-0 ليلجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.