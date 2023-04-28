سجل هدفه العاشر وخرج مصابا.. رأسية كوكا تقود ألانيا سبور للفوز على عمراني

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

لاعبو ألانيا سبور يحتفلون بهدف كوكا

قاد أحمد حسن "كوكا" فريقه ألانيا سبور لتحقيق الفوز العاشر في الدوري التركي الموسم الجاري بالانتصار على عمراني سبور بنتيجة 1-0 لحساب الجولة 32.

ورفع كوكا رصيده التهديفي إلى 10 أهداف ابتعد بها في صدارة هدافي فريقه، ومحتلا المركز الحادي عشر في ترتيب هدافي الدوري التركي.

وبذلك وصل كوكا لهدفه العاشر الموسم الجاري في الدوري التركي معادلا ثالث أفضل رقم تهديفي في الدوريات الأوروبية.

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فسجل من قبل بقميص براجا البرتغالي موسم 2015-2016 وأولمبياكوس اليوناني موسم 2020-2021، 10 أهداف.

ويعد موسم كوكا الأفضل تهديفيا في الدوريات الأوروبية موسم 2014-15 مع ريو أفي البرتغالي حيث سجل 12 هدفا، ثم موسم 2018-19 مع أولمبياكوس برصيد 11 هدفا.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الرابعة برأسية من كوكا بعد عرضية من يوسف أوزديمير من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 73 سقط كوكا أرضا إثر التحام ثنائي وأمسك بركبته وبعد تلقيه العلاج عاد لأرض الملعب من جديد.

لكن بعد 3 دقائق لم يستطع كوكا المواصلة وخرج على نقالة وظهر متأثرا أثناء خروجه وعوضه اليوناني إيفثيميوس كولوريوس.

وسجل أوموت نايير هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع لصالح الضيوف.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بسبب التسلل.

ورفع ألانيا سبور رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر بالدوري التركي.

بينما توقف رصيد عمراني سبور عند 23 نقطة متكبدا الخسارة الرابعة على التوالي وفي المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

أحمد حسن كوكا ألانيا سبور الدوري التركي
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