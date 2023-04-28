رضا شحاتة: تدريب غزل المحلة شرف كبير.. ولدينا هدف واضح

شدد رضا شحاتة المدير الفني الجديد لغزل المحلة على أهمية حصد النقاط خلال المباريات المقبلة لتحسين وضعية فريقه في مسابقة الدوري.

وأتم غزل المحلة اتفاقه مع رضا شحاتة ليتولى تدريب الفريق خلفا لعبد الباقي جمال الذي استقال من تدريب الفريق.

وقال رضا شحاتة عبر الموقع الرسمي لـ غزل المحلة: "تدريب فريق بحجم غزل المحلة صاحب الشعبية شرف كبير. أثق في قدرات اللاعبين وأتمنى تخطى الأزمة الحالية".

وأضاف "لدينا هدف واضح بالعودة إلى النتائج الإيجابية وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة الدوري".

رضا شحاته اجتمع مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الأول له استعدادا لمواجهة سموحة في الدورى.

وطاب شحاتة بحسب الموقع الرسمي لناديه لاعبي غزل المحلة بفتح صفحة جديدة والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط خلال المرحلة المقبلة.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة على استاد المحلة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وسيقود رضا شحاتة تدريب غزل المحلة ويعاونه كل من: أبو المجد مصطفى (مدرب عام) ومحمد العتراوي (مدرب مساعد) ومحمد العقباوي (مدرب حراس مرمى).

غزل المحلة وافق على اعتذار عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وأعلن المحلة قبول استقالة مدربه من منصبه عقب الهزيمة التي تلقاها مساء الأربعاء على يد طلائع الجيش بهدف دون رد.

وقاد عبد الباقي جمال المحلة خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو الذي رحل عن الفريق صوب البنك الأهلي وكان يعمل كمساعده في الفريق.

سيخوض رضا شحاتة تجربته التدريبية الثانية خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

ورحل رضا شحاتة عن تدريب الداخلية في الجولة الـ 17 بعدما بدأ معه الموسم.

ويحتل المحلة المركز الـ12 في الترتيب بـ30 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.