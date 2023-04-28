الدوري السعودي - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرائد.. وغياب الهداف

نهائي دوري أبطال آسيا – مدرب الهلال: نملك الخبرة اللازمة.. ولا أبحث عن الثأر من أوراوا

رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب

تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب

حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع

بانينكا يبتسم للنمور.. الاتحاد ينتصر على الشباب في قمة الـ 110 دقيقة

انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) (1) الشباب.. جنوووووووووووووون

تشكيل اتحاد جدة - المباراة الـ 20 سويا.. حجازي وطارق حامد أساسيان ضد الشباب

مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا