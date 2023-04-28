الدوري السعودي - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرائد.. وغياب الهداف

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

أعلن دينكو بليشيتش المدير الفني لـ النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الرائد في الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويتواجد في الهجوم: كريستيانو رونالدو فيما يغيب هداف الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا بداعي الإيقاف.

ويظهر الإسباني ألفارو جونزاليس في عمق الدفاع، ويحضر البرازيلي لويز جوستافو في خط الوسط.

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ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة.

فيما يتواجد الرائد في المركز 11 برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - على لاجامي - جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - لويس جوستافو

الهجوم: عبد الرحمن غريب - أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو

النصر السعودي كريستيانو رونالدو
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