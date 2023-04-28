ثلاثية الـ 8 دقائق تكفي.. الاتحاد لنصف نهائي كأس الرابطة على حساب إنبي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

لاعبو الاتحاد ينعنون إسلام مشجع النادي في مباراة سوبر السلة

حصد الاتحاد السكندري أولى بطاقات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف الاتحاد: أحمد خليل "كالوشا" (عكسي) وكريستوفاو مابولولو وأحمد عادل ميسي، فيما سجل لإنبي: أحمد خليل "كالوشا" وأحمد أمين "قفة".

وينتظر الاتحاد الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لمواجهته في نصف النهائي.

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وانتصر الاتحاد على فاركو في دور الـ 16 بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

فيما حجز إنبي بطاقة تأهله على حساب بيراميدز بركلات الترجيح أيضا بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

التشكيل

عاد صبري رحيل لتشكيل الاتحاد الأساسي، وعوّض ناصر ناصر في خط الوسط محمود عبد العزيز الذي جلس على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ عبد العزيز البلعوطي في حراسة مرمى إنبي، وقاد كريم الطيب هجوم الفريق.

وجلس على مقاعد إنبي عدة أسماء أبرزها علي فوزي ورفيق كابو وأحمد أمين "قفة".

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وصف المباراة

3 دقائق فقط على بداية اللقاء وخرج محمد محمود لاعب وسط الاتحاد متأثرا بإصابته وعوضه إسلام عبد النعيم.

ظلت المباراة هادئة في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 22 سدد كريستوفاو مابولولو كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لإنبي.

ورد إنبي بتهديد من كريم الطيب بتسديدة قوية ارتطمت بالدفاع مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

في الدقيقة 35 توقفت المباراة وخرج أحمد يوسف لاعب وسط إنبي بسبب الإصابة وعوضه أحمد العجوز.

وبعد 3 دقائق مرت رأسية مابولولو بجوار القائم الأيسر للبلعوطي حيث ظل التعادل السلبي قائما حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

شوط الإثارة

في الدقيقة 52 تحصل محمد ناصر على خطأ لصالحه بعد خطا من ساليفو مورو.

انبرى محمد حمدي لاعب وسط إنبي للركلة الحرة وأرسل عرضية قوية لم تجد سوى رأسية أحمد خليل كالوشا الذي أودع الكرة في شباك المهدي سليمان معلنا الهدف الأول لإنبي في الدقيقة 53.

حاول الاتحاد زيادة ضغطه بحثا عن التعادل عقب التأخر.

وفي الدقيقة 63 تحقق لزعيم الثغر ما أراد، ركنية نفذها صبري رحيل أودعها كالوشا بالخطأ في مرمى إنبي مسجلا التعادل بهدف عكسي.

وأصبح كالوشا أول لاعب في تاريخ كأس الرابطة يسجل لفريقه وفي مرماه بنفس المباراة. وثاني من سجل هدفا عكسيا بعد عبد الله جمعة لاعب الزمالك لصالح البنك الأهلي.

الاتحاد قلب الطاولة بالكامل في الدقائق التالية على الضيوف.

في الدقيقة 68 استغل أحمد عادل كرة طولية وضغط على المدافع ومرر عرضية أرضية إلى مابولولو الذي سدد كرة رائعة في الشباك قبل أن يصل البلعوطي لها.

وبعد 3 دقائق تلقي أحمد عادل بينية من عمار حمدي فراوغ الحارس ثم المدافع وسجل بسهولة في المرمى الخالي، ليسجل الاتحاد ثلاثية في 8 دقائق.

وفي الدقيقة 80 سجل البديل أحمد أمين "قفة" هدف تقليص الفارق لإنبي برأسية عقب عرضية من مروان داوود.

وكاد محمد حمدي أن يسجل هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

فوز قاد زعيم الثغر لنصف نهائي كأس الرابطة في نسختها الثانية، كأول المتأهلين.

الاتحاد إنبي كأس الرابطة المصرية
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