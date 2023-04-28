انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثاني مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

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وفي حال الحاجة إلى مباراة فاصلة ستقام مساء يوم الأحد.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل حسم التتويج اليوم، بينما لا بديل للأهلي عن الفوز من أجل الوصول للقاء الفاصل.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط، ثم فاز بتروجت في المواجهة الثانية 3-0 ليلجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.

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نهاية الشوط الخامس: الزمالك 10-15 الأهلي

14-10.. الزمالك يحاول حتى الرمق الأخير

14-9.. نقطة للمباراة

13-9.. الأبيض يتشبث

13-8.. فارق 5 نقاط

12-8.. فارق 4 نقاط مرة أخرى

11-8.. الزمالك يقلص

11-7 للأهلي.. الفارق 4 نقاط

10-7 للأهلي

9-7 للأهلي

8-7 للأهلي.. الزمالك يقلص الفارق إلى نقطة واحدة

8-6 الزمالك يقلص الفارق

7-5 للأهلي

6-5 للأهلي

5-5 من جديد

5-4 لصالح الزمالك

التعادل يعود 4-4

الزمالك يتقدم 4-3

بقرار الحكم.. 3-3

4-2 للأهلي

3-2 للأهلي

2-1 للأهلي

1-1

1-0 للأهلي

إلى الشوط الخامس تماما كما حدث في المباراة الأولى

نهاية الشوط الرابع: الزمالك 25-21 الأهلي

24-21 للزمالك

24-20 لصالح الزمالك

16-13

16-12 للزمالك

11-10 للزمالك

9-9

4-4 في الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث: الزمالك 14-25 الأهلي

22-14 للأهلي

الأهلي يتفوق بفارق كبير.. 20-12

الزمالك يتقدم 6-5

4-3 لصالح الأهلي

3-3

3-2 لصالح الأهلي

2-2

نهاية الشوط الثاني: الزمالك 30-28 الأهلي

29-28 للزمالك

28-28.. التعادل الخامس

28-27 للزمالك

ليس الآن.. 27-27 وتعادل رابع على التوالي

27-26 للزمالك.. هل يحسم الأبيض؟

26-26.. الإثارة تستمر

26-25 للزمالك

25-25.. تعادل جديد

25-24 للزمالك

24-24.. تعادل ووقت مستقطع

24-23 لصالح الأهلي.. من يحسم الشوط الثاني؟

22-21 لصالح الأهلي

16-14

15-14 لصالح الأهلي

التعادل 14-14

14-13

14-12 للأهلي

13-12.. الفارق نقطة الآن

13-11.. الزمالك يقلص الفارق

13-8 لصالح الأهلي

6-5 لصالح الأهلي.. شوط جديد متقارب في بدايته

الزمالك يقلص الفارق.. 4-2

4-1 للأهلي

3-0 للأهلي

الأهلي يتقدم 2-0

نهاية الشوط الأول: الزمالك 20-25 الأهلي

24-21.. الزمالك يتشبث

24-19.. نقطة متبقية

الأهلي متقدم 23-19.. هل يحسم الشوط الأول؟

الأهلي يوسع الفارق 16-13

14-13 للأهلي

11-11

الأهلي يتقدم 10-9

9-9

8-8.. تعادل

6-5 للزمالك

5-3 للزمالك

4-1 للزمالك

3-1 للزمالك

1-0 للزمالك

بداية المباراة

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