كرة يد - فوز سيدات الأهلي والزمالك.. سيناريوهات التتويج بدوري المحترفين

تغلب فريق سيدات الأهلي على الشمس بنتيجة 29-26 في ختام الجولة الثانية من المرحلة الختامية لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفي الجولة ذاتها فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 25-19.

بذلك يقترب الأهلي من لقب الدوري بعد الفوز على الشمس الذي كان مساويا له في عدد النقاط قبل انطلاق المباراة، حيث كان لكل منهما 4 نقاط.

وتختتم منافسات الدوري بمباراة الشمس أمام الزمالك في الواحدة من ظهر الغد -السبت- ثم مواجهة الأهلي ضد سبورتنج في الثالثة عصرا، على صالة حسن مصطفى.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

*الفوز بعد ذلك يساوي 3 نقاط، والتعادل نقطتين، والخسارة نقطة.

الترتيب الحالي (بعد الجولة الثانية):

1- الأهلي 7 نقاط

2- الزمالك 5.5 نقطة

3- الشمس 5 نقاط

4- سبورتنج 3.5 نقطة

*في حالة استمرار التساوي بنهاية المرحلة يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي 15-15 الزمالك

سبورتنج 22-25 الشمس

الجمعة 28 أبريل

الزمالك 25-19 سبورتنج

الشمس 26-29 الأهلي

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (1 ظهرا)

الأهلي × سبورتنج (3 عصرا)

سيناريوهات التتويج

الأهلي يكفيه التعادل مع سبورتنج لحسم اللقب.

الزمالك يحتاج للفوز مع خسارة الأهلي من سبورتنج لحصد اللقب.

الشمس لديه فرصة وحيدة وهي الفوز على الزمالك مع خسارة الأهلي من سبورتنج وبذلك تقام مباراة فاصلة بسبب التساوي في النقاط.

سبورتنج فقد الأمل رسميا في التتويج.

وكان فريق سيدات الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد.

وحقق الأهلي كأس مصر للسيدات للمرة الثانية في آخر 3 مواسم، حيث كان سبورتنج هو حامل لقب الموسم الماضي.