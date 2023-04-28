ريتيجوي: الانتقالات؟ لا أفكر في المستقبل.. ولدي رغبة كبيرة لتقديم الأفضل مع إيطاليا

رد ماتيو ريتيجوي مهاجم إيطاليا ولاعب تيجيري الأرجنتيني على موقفه من الانتقالات في سوق الصيف المقبل، وكذلك المشاركة مع الأتزوري في دوري الأمم الأوروبية.

وانضم ريتيجوي لقائمة إيطاليا لأول مرة في التوقف الدولي لشهر مارس الماضي وسجل هدفين ضد إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024.

وقال ريتيجوي عبر شبكة "ESPN": "في الوقت الحالي أن هادئ للغاية، لا أفكر في المستقبل، ربما أرحل في منتصف الموسم بالدوري الأرجنتيني، لكن لدي رابطة قوية مع النادي وهذا هو أهم شيء".

ويلعب المهاجم الشاب بقميص تيجيري الأرجنتيني معارا من بوكا جونيورز، ويمتلك تيجيري إمكانية التعاقد مع اللاعب نهائيا مقابل مليوني يورو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن إينتراخت فرانكفورت الألماني يفكر في ضم هداف إيطاليا الجديد لتعويض رحيل الفرنسي راندال كولو مواني المتوقع، ويبرز أيضا اسم إنتر الإيطالي ضمن المهمتين.

وعن إصابته وإمكانية اللحاق بالأدوار النهائية من دوري أمم أوروبا أجاب قائلا: "أنا بخير وركبتي تتحسن، أتواصل مع روبرتو مانشيني والآن أريد التعافي والعودة بشكل أقوى".

وأتم "أنا هادئ وإذا عدت لقائمة إيطاليا ستكون لدي رغبة كبيرة من أجل تقديم الأفضل".

ورغم الإصابة يحتل ريتيجوي صدارة ترتيب هدافي الدوري الأرجنتيني برصيد 8 أهداف بعدما حصد لقب الهداف الموسم الماضي.

ويلتقي منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم مع إسبانيا في شهر يونيو المقبل.