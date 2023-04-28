مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (3) (2) إنبي.. جووول تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وإنبي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية وتبدأ في السابعة مساءً.

وانتصر الاتحاد على فاركو في دور الـ 16 بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

فيما حجز إنبي بطاقة تأهله على حساب بيراميدز بركلات الترجيح أيضا بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

ق 81: جووول تقليص الفارق لإنبي.. عرضية من مروان داوود ورأسية من أمين قفة تسجل الهدف الثاني.

ق 71: جووول الثاالث.. بينية من عمار لأحمد عادل الذي راوغ الحارس ثم المدافع وسجل في الشباك الخالية.

ق 69: جووول الاتحاد يقلب النتيجة.. مرتدة سريعة من أحمد عادل الذي ضغط على المدافع ومرر لمابولولو الذي لمس الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ق 63: جوووول التعاااادل.. كالوشا يسجل في مرماه

ق 53: ركلة حرة مباشرة يحولها كالوشا برأسية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 5: خروج محمد محمود بعد 5 دقائق على بداية اللقاء وعوضه إسلام عبد النعيم

بداية اللقاء