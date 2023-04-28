مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (3) (2) إنبي.. جووول تقليص الفارق

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

لاعبو الاتحاد ينعنون إسلام مشجع النادي في مباراة سوبر السلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وإنبي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية وتبدأ في السابعة مساءً.

وانتصر الاتحاد على فاركو في دور الـ 16 بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عودة صبري رحيل لدفاع الاتحاد.. وكريم الطيب يقود هجوم إنبي في كأس الرابطة نهائي دوري أبطال آسيا – مدرب الهلال: نملك الخبرة اللازمة.. ولا أبحث عن الثأر من أوراوا مؤتمر الكبيّر: الأهلي خسر من المصري 3-0.. المهمة صعبة وليست مستحيلة مؤتمر جوارديولا: الدوري لم ينته بعد.. وفولام فريق استثنائي

فيما حجز إنبي بطاقة تأهله على حساب بيراميدز بركلات الترجيح أيضا بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

ق 81: جووول تقليص الفارق لإنبي.. عرضية من مروان داوود ورأسية من أمين قفة تسجل الهدف الثاني.

ق 71: جووول الثاالث.. بينية من عمار لأحمد عادل الذي راوغ الحارس ثم المدافع وسجل في الشباك الخالية.

ق 69: جووول الاتحاد يقلب النتيجة.. مرتدة سريعة من أحمد عادل الذي ضغط على المدافع ومرر لمابولولو الذي لمس الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ق 63: جوووول التعاااادل.. كالوشا يسجل في مرماه

ق 53: ركلة حرة مباشرة يحولها كالوشا برأسية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 5: خروج محمد محمود بعد 5 دقائق على بداية اللقاء وعوضه إسلام عبد النعيم

بداية اللقاء

الاتحاد إنبي كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
الثاني.. منتخب نيجيريا يستدعي لاعب ديروط تحضيرا لكأس العالم للشباب التشكيل - عودة صبري رحيل لدفاع الاتحاد.. وكريم الطيب يقود هجوم إنبي في كأس الرابطة مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء مرتضى منصور: كهربا والشناوي لا يجب أن يشاركا في السوبر.. وفيريرا كّتف الزمالك مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-4-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد وإنبي والوداد
أخر الأخبار
الثاني.. منتخب نيجيريا يستدعي لاعب ديروط تحضيرا لكأس العالم للشباب دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الزمالك (0) 14-16 (1) الأهلي.. الشوط الثاني 56 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - فوز سيدات الأهلي والزمالك.. سيناريوهات التتويج بدوري المحترفين ساعة | كرة يد
ذا أثليتك: تشيلسي يطالب ماونت بحسم مصيره ساعة | الدوري الإنجليزي
ريتيجوي: الانتقالات؟ لا أفكر في المستقبل.. ولدي رغبة كبيرة لتقديم الأفضل مع إيطاليا ساعة | ميركاتو
لن يترك مانشستر يونايتد حتى لأجل المونديال.. تجديد عقد جوهرة الشياطين ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (3) (2) إنبي.. جووول تقليص الفارق 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - عودة صبري رحيل لدفاع الاتحاد.. وكريم الطيب يقود هجوم إنبي في كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 3 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام 4 مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى