التشكيل - عودة صبري رحيل لدفاع الاتحاد.. وكريم الطيب يقود هجوم إنبي في كأس الرابطة

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - صبري رحيل

عاد صبري رحيل لتشكيل الاتحاد الأساسي في مواجهة إنبي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي زعيم الثغر مع إنبي في أول مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية.

ويعوض ناصر ناصر في خط الوسط محمود عبد العزيز الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

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في المقابل يبدأ عبد العزيز البلعوطي في حراسة مرمى إنبي، ويقود كريم الطيب هجوم الفريق.

ويجلس على مقاعد إنبي عدة أسماء أبرزها علي فوزي ورفيق كابو وأحمد أمين "قفة".

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو

أمامهما: عمار حمدي - محمد محمود – أحمد عادل

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

وعلى دكة البدلاء: صبحي سليمان – مصطفى إبراهيم – محمد فارس – أوستن أموتو – أحمد عيد – إبراهيم حسن – إسلام عبد النعيم – خالد صبحي – محمود عبد العزيز.

فيما جاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: مروان داوود - محمد حامد – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة - مصطفى شكشك

الوسط: صلاح زايد – محمد حمدي – محمد ناصر – أحمد يوسف

الهجوم:– كريم الطيب

وعلى دكة البدلاء: رضا السيد – علي فوزي – رفيق كابو – عبد الرحمن عماد – أحمد أمين "قفة" – أحمد العجوز – سيف الخشاب – محمد عبد العاطي – أحمد نادر حواش.

وانتصر الاتحاد على فاركو في دور الـ 16 بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

فيما حجز إنبي بطاقة تأهله على حساب بيراميدز بركلات الترجيح أيضا بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

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