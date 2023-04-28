نهائي دوري أبطال آسيا – مدرب الهلال: نملك الخبرة اللازمة.. ولا أبحث عن الثأر من أوراوا

شدد رامون دياز مدرب الهلال على جاهزية فريقه لخوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريد غدا السبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أن تُقام مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو في سايتاما.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الوصول للنهائي يعتبر فخر للفريقين، الهلال هو البطل في مرتين سابقتين، والفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا، وهذه المباراة التي ننتظرها طول الموسم".

وشدد دياز:" لا أبحث عن الثأر. وعادة لا أنظر للوراء وهذا فخر لنا للوصول تواليا للنهائي القاري، ولدينا لاعبين ذو خبرة كبيرة وأداء عالي ما يؤهلهم للظفر باللقب".

الهلال خسر نهائي لقب دوري أبطال آسيا تحت قيادة دياز على يد أوروا ريد في عام 2017.

وعاد بطل السعودية للفوز على أوراوا في نهائي أبطال آسيا عام 2019 وتوج باللقب.

وواصل "اللاعبين في أعلى درجة جاهزيتهم، واليوم سنضع اللمسات التكتيكية، ولابد أن نعلم أنها مباراتين نهائي وليس مباراة واحدة، نريد غداً تكرار تفوقنا للمرة الثالثة بتحقيق اللقب القاري".

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.