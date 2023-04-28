مؤتمر جوارديولا: الدوري لم ينته بعد.. وفولام فريق استثنائي

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مستمرة حتى نهاية المسابقة.

ويستعد مانشستر سيتي لموجهة فولام يوم الأحد ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفوز على أرسنال؟ لم ينتهي الأمر بعد.. سينتهي عندما ينتهي الدوري".

وأضاف " لم نمرر الكرة بشكلٍ كافي أمام بايرن ميونخ بالإضافة لمباراة أرسنال بملعب الإمارات، ولكن قمنا بفعل ذلك بشكل أفضل في المباراة الماضية".

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 73 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، لكن لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

وعن مواجهة فولام: "سنواجه خصما قويا. فولام فريق استثنائي ومنظم للغاية".

وعن موقف ناثان أكي من المباراة: "إنه أفضل حالاً ولكنه لم يتدرب مع بقية الفريق بعد".

جوارديولا قال عقب الفوز على أرسنال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأمر يعتمد علينا الآن، قبل اللقاء كنت أحب التواجد مكان أرسنال، لأنه إذا انتصروا علينا سيكون الأمر بأيديهم، لكن الآن مصير اللقب أصبح بأيدينا".

وأضاف "أشعر أن المباريات الـ3 القادمة، ضد فولام وليدز يونايتد ووست هام يونايتد ستكون مهمة للغاية وستحدد الكثير".

وأكمل "فولام ظهر بشكل رائع هذا الموسم بعدما تأهل من دوري القسم الثاني، وسنلعب على أرضنا أمام ليدز ووست هام، ونحن نشعر براحة أكبر بتواجد المشجعين هنا، الثلاث مباريات القادمة".

وتابع "أهم شيء أن المصير بأيدينا، عندما تصل إلى نهاية الموسم أهم شيء أن يعتمد الأمر عليك، ولكن لا ننسى أن أمامنا 7 مباريات أخرى".

وواصل "لم أقلل من فريق أرسنال لثانية واحدة، أعرف كم هم جيدين، لكنهم لم يكونوا في أفضل حالتهم، ونحن كنا جيدين للغاية".

وشدد المدرب الإسباني "إذا لعبنا كما لعبنا أمام أرسنال وبهذه العقلية، سأكون أسعد مدرب".

وافتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.