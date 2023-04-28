مؤتمر تشافي: أعترف بخطأي.. وبرشلونة أصعب ناد في العالم

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بسوء تعامله خلال مباراة فريقه ضد رايو فايكانو التي خسرها بهدفين مقابل هدف.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس غدًا السبت ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيتيس: "ريال بيتيس فريق رائع وقوي خصوصا في الخط الأمامي.ستكون مباراة صعبة".

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وتابع "نحتاج الانتصار أمام ريال بيتيس. المباراة مهمة للغاية واختبار جيد من أجل استعادة النتائج الإيجابية".

وعن تراجع النتائج شدد "إنها مشكلة كروية، أنا أيضأ مخطئ كمدرب وأعترف بذلك، ربما خسارة ريال مدريد جعلتنا مرتاحين قليلاً لقد حدث ذلك ضد ألميريا و مرة أخرى ضد رايو فايكانو ، يجب دائما أن تكون جائع للفوز".

وواصل "برشلونة أكثر نادي صعب في العالم. بعض الأحيان الجماهير لا تقدر بفارق هدف. نحن نقدر ذلك كثيراً يجب أن نعطي هذا الدوري قيمته".

وعن رافينيا أوضح " رافينيا يحظى بموسم جيد بالأهداف والعمل الجاد. إنه شخص مثالي ولديه أحيانا شعور بالإحباط. إنه يعمل دائماً مع الاستعداد الصحيح للنجاح. في عامه الأول في برشلونة يحظى بموسم رائع".

وتابع "كريستينسن لاعب جيد ويركز دائماً ويدرك ما يحدث، عودته خبر رائع. إنه متاح وجاهز 100%".

وشدد افتقدنا ديمبيلي. إنه اللاعب الأكثر تميزًا في الفريق في موقف واحد ضد واحد هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الخاصية في العالم".

وأكمل "أنسو فاتي؟ لديه منافسة وهذا طبيعي في البارسا. أعتقد روبيرت وفيران ورافينيا متقدمين أكثر منه. لكنه يعمل وينافس. أنسو كان عنصر هام لكن لدينا تنافس كبير في الفريق".

وعن اجتماع برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني كشف " الأمر لا يتعلق فقط بوصول ليو المحتمل، بل لتحسين تشكيلة العام المقبل. إنها ليست قضية مهمة، حالياً هناك دوري يجب الفوز به. ماتيو أليماني يعلمنا بالمستجدات ومن الناحية النظرية كل شيء يسير على ما يرام".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

تشافي برشلونة
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