مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: نأمل حضور 500 مشجع لنهائي الدوري.. هذا سبب قلة العدد

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 14:31

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

يأمل اتحاد كرة السلة حضور 500 فرد لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتحدث مصدر من اتحاد السلة طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com قائلا: "نامل ان توافق سلطات الأمن على حضور 500 فرد من الجماهير بنهائيات دوري السوبر".

وبرر قلة العدد قائلا: "كل المؤشرات تؤكد إقامتها بدون جماهير نظرا لصغر الصالة".

أخبار متعلقة:
سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي سلة – قطر تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2027 سلة - الأهلي يستهل مشواره في الدوري الإفريقي باكتساح فيروفيارو

وعن سبب اختيار صالة زويل لاستضافة المباريات قال: "لم يكن أمامان خيارات للصالة بسبب انشغال صالة العاصمة الادارية وأيضا صالة 1 باستاد القاهرة".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لرفض الاتحاد السكندرى اللعب على صالة حسن مصطفى بعد حادثة وفاة مشجعه بنهائي السوبر".

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي سلة – قطر تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2027 دوري NBA - باتلر يقود هيت للتأهل لمواجهة نيكس في نصف نهائي الشرق سلة - الأهلي يستهل مشواره في الدوري الإفريقي باكتساح فيروفيارو انتهت كرة سلة - الأهلي (92) - (74) فيروفيارو.. الأحمر يحسم أولى المواجهات كرة سلة - بسبب قمة سوبر القدم.. تعديل في موعد مواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا دوري NBA - ناجتس يتأهل لنصف نهائي الغرب ويضرب موعدا مع صنز مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا
أخر الأخبار
هاري كين: سمعت هتافات جماهير مانشستر يونايتد ولكن 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: أعترف بخطأي.. وبرشلونة أصعب ناد في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: هذا بديل مودريتش.. ونحتاج للتركيز الدفاعي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: نأمل حضور 500 مشجع لنهائي الدوري.. هذا سبب قلة العدد 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 3 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام 4 مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى