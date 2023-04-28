مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: نأمل حضور 500 مشجع لنهائي الدوري.. هذا سبب قلة العدد

يأمل اتحاد كرة السلة حضور 500 فرد لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتحدث مصدر من اتحاد السلة طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com قائلا: "نامل ان توافق سلطات الأمن على حضور 500 فرد من الجماهير بنهائيات دوري السوبر".

وبرر قلة العدد قائلا: "كل المؤشرات تؤكد إقامتها بدون جماهير نظرا لصغر الصالة".

وعن سبب اختيار صالة زويل لاستضافة المباريات قال: "لم يكن أمامان خيارات للصالة بسبب انشغال صالة العاصمة الادارية وأيضا صالة 1 باستاد القاهرة".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لرفض الاتحاد السكندرى اللعب على صالة حسن مصطفى بعد حادثة وفاة مشجعه بنهائي السوبر".

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء