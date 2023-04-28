سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 14:09

كتب : هاني العوضي

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الكابتن أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

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المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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