سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي
الجمعة، 28 أبريل 2023 - 14:09
كتب : هاني العوضي
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الكابتن أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.
وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:
المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء
المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء
المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء
المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء
المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء
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