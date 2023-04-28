مرتضى منصور: كهربا والشناوي لا يجب أن يشاركا في السوبر.. وفيريرا كّتف الزمالك

قال مرتضى منصور إن محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الشناوي لاعبي الأهلي لا يحق لهما المشاركة في لقاء كأس السوبر المقبل ضد ناديه الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبلة في استاد محمد بن زايد في الإمارات في كأس السوبر.

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "أنا رجل قانون وهذه هي دولة قانون، أقول مجلس إدارة الزمالك اختارني كرئيس بعثة للقاء السوبر في الإمارات والقانون يقول إن لجنة الانضباط قراراتها نافذة حتى لو هناك تظلم واعتذرت للإدارة عن عدم سفري للإمارات في ظل منعي من دخول الاستاد لشهرين".

وواصل "دعيت لاجتماع طارئ الأحد المقبل لدي لاعبين لجنة المسابقات أوقفت أحدهما والآخر تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط".

وأوضح مرتضى "اللاعب الكبير المحترم الذي أحبه شخصيا محمد الشناوي موقوف لثلاث مباريات لذا لا يحق له السفر للقاء السوبر مثلي تماما".

وأكمل "أما اللاعب الآخر الذي أوقفته لجنة الانضباط 12 مباراة وهو كهربا لا يحق له السفر كذلك، القصة بسيطة فقرارات لجنة الانضباط تنفذ فور صدورها".

وواصل مرتضى حديثه "لا يوجد مشكلة يجب على لجنة التظلمات أن تجتمع يوم السبت لتتخذ قراراتها، لا توقفوا كهربا لا توجد مشكلة بل نريد أن يحصل كل شخص على حقه لكن المشكلة ألا يتم تطبيق اللوائح والقانون على الجميع، وستكون مشكلة كبيرة لو سافر كلا اللاعبين وشاركا في اللقاء".

وتابع "إن ذهبنا للقاء السوبر نريد التركيز والفوز ولكن من أجل اللعب المساواة في الظلم عدل".

يذكر أن لجنة الانضباط أوقفت كهربا لـ12 مباراة قبل تظلم الأهلي على القرار، فيما طُرد الشناوي ضد سموحة وقررت لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات وتم التأكيد على أن الإيقاف لا يسري على كأس السوبر.

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com عن إرسال الزمالك لخطاب يتظلم فيه على عقوبات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم قررت معاقبة مرتضى منصور بالمنع من حضور المباريات وممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد أيام من إصدار وزارة الشباب والرياضة بيانا أكدت فيه عزل مرتضى من رئاسة الزمالك بشكل رسمي.

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت، لكن الحكم لم ينفذ.

وانتقل مرتضى للحديث عن مدرب الزمالك الجديد خوان كارلوس أوسوريو وقال: "لم أر أي شخص أشاد بأمير مرتضى منصور الذي تعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو، اللجنة الفنية اختارت المدرب الألماني الذي هرب والإسباني الذي لم يرد على اتصالاتهم، أمير هو من جاء بالمدرب".

وواصل "الفريق يضم نفس اللاعبين الذين توجوا بكل البطولات ومع احترامي لجوسفالدو فيريرا كان تسبب في تكتيف الفريق وكان هناك تحذيرات لي من الحديث معه".

وأتم "أقول للجماهير ادعموا أوسوريو في مهمته مع الزمالك".