سلة – قطر تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2027

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 11:12

كتب : FilGoal

منتخب قطر لكرة السلة

فازت قطر بحق تنظيم كأس العالم لكرة السلة للرجال 2027 رسميا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" رسميا فوز قطر بحق تنظيم البطولة.

وستكون قطر هي أول دولة عربية ومن الشرق الأوسط تفوز بحق تنظيم كأس العالم لكرة السلة.

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فيما ستكون قطر ثاني دولة آسيوية تنظم البطولة بعد اليابان في 2006 والصين في 2019.

وسبق للمنتخب القطري المشاركة في كأس العالم لكرة السلة 10 مرات من قبل وحقق إنجازين عامي 2003 و2005 بالحصول على المركز الثالث.

فيما فشل المنتخب القطري في التأهل للنسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في عام 2022.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وقال هاماني نياجج رئيس فيبا: "أود تهنئة قطر على العمل الذي أنجزوه ونحن سعداء للغاية بمنحهم حق تنظيم كأس العالم 2027".

وأردف "نحن نتطلع إلى ما نعلم أنه سيكون حدثا مميزا عندما يبدأ في قطر".

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