مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-4-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد وإنبي والوداد

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري وفاركو

يشهد اليوم إقامة مباراة في كأس رابطة الأندية المصرية وأخرى في دوري أبطال إفريقيا.

وفي مصر سيواجه الاتحاد السكندري منافسه إنبي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية في تمام السابعة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وفي إسبانيا سيواجه أوساسونا منافسه ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي النصر مع منافسه الرائد في الدوري السعودي في التاسعة والنصف مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1".

وفي الدوري الألماني سيواجه بوخوم منافسه بروسيا دورتموند في التاسعة والنصف مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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كأس الرابطة الاتحاد إنبي
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