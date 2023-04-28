المدير الرياضي لـ ماينز: أريد أن يتخطي لودوفيك رقم محمد زيدان

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 01:59

كتب : FilGoal

محمد زيدان - ماينز

يرغب كريستيان هايدل المدير الرياضي لـ ماينز الألماني أن يتخطى المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك رقم محمد زيدان التاريخي قبل 5 جولات على نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك محمد زيدان رقما تاريخيا مع ماينز إذ يعد صاحب أفضل سجل تهديفي للاعب انضم إلى الفريق في يناير.

وقال هايدل لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أريد فعلا من لودوفيك أن يتخطى رقم زيدان هذا الموسم".

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وانضم زيدان في يناير 2007 إلى ماينز في فترة ثانية وسجل 13 هدفا في 14 مباراة وهو ما جعله صاحب أفضل سجل تهديفي للاعب انضم إلى ماينز في سوق الانتقالات الشتوية عبر تاريخه.

Fussball-Bundesliga: Zidan trifft, doch die 96-Serie hält auch in Mainz - WELT

في المقابل يعيش الفرنسي أجورك أياما سعيدة في الفريق إذ سجل 6 أهداف في 13 مباراة منذ انضمامه في يناير.

ويبدو أن المهاجم القادم من ستراسبورج الفرنسي بعيدا عن معادلة رقم زيدان قبل 5 جولات على نهاية الدوري الألماني، حيث يحتاج لـ 8 أهداف أخرى لتخطي الهداف المصري.

وتتبقى 5 مباريات لماينز في الدوري الألماني حيث سيواجه فولفسبورج وشالكه وفرانكفورت وشتوتجارت وبوروسيا دورتموند.

Double L with his hands in front of his face: Ludovic Ajorque celebrates his three-year-old son after every goal

فهل يستطيع المهاجم الفرنسي من تسجيل 8 أهداف في المباريات الخمس المتبقية ويتخطى زيدان؟

ويحتل ماينز المركز السابع في الدوري الألماني برصيد 45 نقطة وتفصله 6 نقاط عن لايبزج الخامس والذي يؤهله مركزه للدوري الأوروبي.

فيما تفصله 8 نقاط عن مقاعد دوري الأبطال حيث فرايبورج.

وسجل محمد زيدان في الدوري الألماني 47 هدفا في 155 مباراة بقمصان فيردر بريمن وماينز وهامبورج وبوروسيا دورتموند.

ويعد ماينز أكثر من سجل بقميصه برصيد 29 هدفا في 53 مباراة بالدوري الألماني.

وسبق أن حصد زيدان لقب الدوري الألماني مرتين ولقب كأس ألمانيا مرة وحيدة وجميعهم بقميص بوروسيا دورتموند.

محمد زيدان ماينز كريستيان هايدل الدوري الألماني
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