تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب

تسبب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة في ركلة جزاء لصالح الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.

وانتصر النمور على الشباب بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي في مباراة جاءت جميع أهدافها من ركلات جزاء.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

وشارك حجازي في المباراة كاملة.

خلال مباراة #الاتحاد و #الشباب بـ #الدوري_السعودي أحمد حجازي قائد الفريق جلس على نقطة الجزاء للحفاظ على الدائرة قبل تنفيذ زميله عبد الرزاق حمد الله للركلة👀#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/VoyQonZxwA — FilGoal (@FilGoal) April 27, 2023

فماذا قدم حجازي ضد الشباب؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 37

تمريرات: 23 من 29

دقة تمرير: 79%

تمريرات طولية صحيحة: 3 من 7

تشتيت الكرة: 2

التصدي لكرة: 2

فوز بصراعات أرضية: 1 من 2

وقال حجازي عبر قناة SSC الرياضية السعودية عقب نهاية اللقاء: "فوز مهم على فريق منافس وتُحسب لنا المباراة بـ 6 نقاط".

وأضاف "هدفنا كان أن يكون لدينا رد فعل بعد خسارة مباراة الكأس، هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري ومن ثم المنافسة على باقي الألقاب لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول".

وأكمل "لعبنا ضد فريق قوي ومنظم ولدينا جودة عالية هجوميا وهذه هي المباريات الكبيرة التي تحسم ألقابا، وروح اللاعبين ورغبتهم من أجل الفوز أكبر من أي شيء".

وتابع "نحضر لكل مباراة جيدا وكان لدينا هدفا من كل شيء في المباراة، نحن نتحكم في المباراة سواء ونحن نهاجم أو ندافع".

وأتم "مررنا بلحظات صعبة بعد الطرد أمام فريق يعرف كيف يستحوذ على الكرة، لكن المدرب وضع سيناريو لكل شيء واستطعنا تنفيذ التعليمات والفريق منظم جدا بدءا من حمد الله إلى جروهي".

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وخاض النمور آخر 13 دقيقة من الوقت بدلا من الضائع منقوصا بعد طرد زكريا هوساوي لاعب الفريق إثر البصق على جريجوري كريتشوفياك لاعب الشباب.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.