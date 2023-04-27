معتمدا على نتيجة الذهاب.. فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا 2022-2023

الخميس، 27 أبريل 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

فيورنتينا

تأهل فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا لمواجهة إنتر بعد التفوق على كريمونيسي ذهابا وإيابا.

وتفوق فيورنتينا ذهابا بنتيجة 2-0 على كريمونيسي قبل لقاء الإياب على ملعب أرتيمو فرانكي والذي انتهت خلاله المباراة بالتعادل السلبي.

واتسمت المباراة بالهدوء في أغلب أوقاتها حيث لم تشهد سوى 3 تسديدات على المرمى طيلة الـ 90 دقيقة.

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وبذلك حسم فيورنتينا تأهله لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة إنتر يوم 24 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

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وتأهل فيورنتينا للمرة الأولى لنهائي الكأس منذ 2014 وللمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

وسبق أن تود فيورنتينا باللقب 6 مرات آخرها عام 2001.

وسيلتقي البنفسجي مع إنتر حامل اللقب والذي سيخوض النهائي الخامس عشر له والباحث عن اللقب التاسع.

فيورنتينا إنتر كأس إيطاليا كريمونيسي
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