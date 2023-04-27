معتمدا على نتيجة الذهاب.. فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا 2022-2023

تأهل فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا لمواجهة إنتر بعد التفوق على كريمونيسي ذهابا وإيابا.

وتفوق فيورنتينا ذهابا بنتيجة 2-0 على كريمونيسي قبل لقاء الإياب على ملعب أرتيمو فرانكي والذي انتهت خلاله المباراة بالتعادل السلبي.

واتسمت المباراة بالهدوء في أغلب أوقاتها حيث لم تشهد سوى 3 تسديدات على المرمى طيلة الـ 90 دقيقة.

وبذلك حسم فيورنتينا تأهله لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة إنتر يوم 24 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتأهل فيورنتينا للمرة الأولى لنهائي الكأس منذ 2014 وللمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

وسبق أن تود فيورنتينا باللقب 6 مرات آخرها عام 2001.

وسيلتقي البنفسجي مع إنتر حامل اللقب والذي سيخوض النهائي الخامس عشر له والباحث عن اللقب التاسع.