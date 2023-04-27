كرة طائرة - عودة بيضاء.. الزمالك يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس مصر

تغلب الزمالك على الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنتيجة 3-2 في الأشواط.

جاء ذلك حيث تقدم الزمالك 1-0 فقلب الأهلي النتيجة إلى 2-1، ليعيد الزمالك قلبها إلى 3-2.

وتقدم الزمالك بنهاية الشوط الأول بنتيجة 25-22.

وسيطر الأهلي على الشوط الثاني لينهيه بنتيجة 25-16.

وبنتيجة متقاربة، فاز الأهلي في الشوط الثاني بنتيجة 25-23.

النتيجة ذاتها انتهى بها الشوط الرابع، ولكن لصالح الزمالك ليتعادل القطبان 2-2.

وأخيرا في الشوط الخامس فاز الزمالك 18-16 ليحسم الجولة الأولى من الموقعة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وتقام المباراة الثانية يوم الجمعة في الثامنة مساء.

وفي حال الحاجة إلى مباراة فاصلة ستقام مساء يوم الأحد.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.