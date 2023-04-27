حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع

الخميس، 27 أبريل 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - عبد الرازق حمد الله

شدد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أن هدف فريقه هو لقب الدوري السعودي بعد الفوز على الشباب أحد المنافسين على اللقب.

وانتصر النمور على الاتحاد بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الجولة 24 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال حجازي عبر قناة SSC الرياضية السعودية: "فوز مهم على فريق منافس وتُحسب لنا المباراة بـ 6 نقاط".

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وأضاف "هدفنا كان أن يكون لدينا رد فعل بعد خسارة مباراة الكأس، هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري ومن ثم المنافسة على باقي الألقاب لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول".

وأكمل "لعبنا ضد فريق قوي ومنظم ولدينا جودة عالية هجوميا وهذه هي المباريات الكبيرة التي تحسم ألقابا، وروح اللاعبين ورغبتهم من أجل الفوز أكبر من أي شيء".

وتابع "نحضر لكل مباراة جيدا وكان لدينا هدفا من كل شيء في المباراة، نحن نتحكم في المباراة سواء ونحن نهاجم أو ندافع".

وأتم "مررنا بلحظات صعبة بعد الطرد أمام فريق يعرف كيف يستحوذ على الكرة، لكن المدرب وضع سيناريو لكل شيء واستطعنا تنفيذ التعليمات والفريق منظم جدا بدءا من حمد الله إلى جروهي".

وخاض النمور آخر 13 دقيقة من الوقت بدلا من الضائع منقوصا بعد طرد زكريا هوساوي لاعب الفريق إثر البصق على جريجوري كريتشوفياك لاعب الشباب.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.

اتحاد جدة الشباب أحمد حجازي الدوري السعودي
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