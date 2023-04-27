بانينكا يبتسم للنمور.. الاتحاد ينتصر على الشباب في قمة الـ 110 دقيقة

الخميس، 27 أبريل 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - عبد الرازق حمد الله

فضّل "بانينكا" أن يبتسم لـ اتحاد جدة على حساب الشباب في الكلاسيكو بقمة الجولة 24 من الدوري السعودي، فانتصر النمور بنتيجة 2-1 في مباراة استمرت 110 دقائق.

سجل ثنائية الاتحاد: عبد الرازق حمد الله، فيما سجل كريستيان جوانكا لصالح الشباب، والأهداف الـ3 من ركلات جزاء.

المباراة شهدت أيضا ركلة جزاء مهدرة للشباب وبطاقة حمراء لزكريا هوساوي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء المثير.

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وتشار لركلات جزاء "بانينكا" التي تسدد بطريقة "لوب" في الشباك من علامة الجزاء نسبة لـ أنتونين بانينكا نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا الفائز بلقب يورو 1974.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.

التشكيل

بدأ أحمد حجازي وطارق حامد سويا في الدوري السعودي للمباراة العشرين الموسم الجاري.

وقاد المغربي عبد الرازق حمد الله ومن خلفه رومارينيو هجوم النمور.

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في المقابل قاد الجابوني آرون سالم بودابينزا هجوم الشباب.

ومن خلفه تواجد الثلاثي سانتي مينا وإيفر بانيجا وكريستيان جوانكا في الوسط الهجومي لليوث.

وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة بالضغط القوي على الشباب عن طريق رومارينيو والذي أرسل عرضية أبعدها كريتشوفياك لركنية في الدقيقة 7.

بعد 5 دقائق تصدى مارسيلو جروهي حارس الاتحاد لرأسية سانتي مينا.

وفي الدقيقة 16 تحصل رومارينيو لركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة من آرون سالم بودابينزا.

والتقطت العدسات أحمد حجازي قائد الاتحاد وهو يؤمن علامة الجزاء من أقدام لاعبي الشباب حتى لا يؤثر على من سيسدد من زملائه.

ركلة انبرى لها حمد الله وسجلها في الشباك معلنا تقدم النمور.

بدأ الشباب محاولة إدراك التعادل خاصة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 أنابت العارضة عن جروهي ومنعت تسديدة كريستيان جوانكا من تسجيل التعادل.

في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني سجل إيجور هدف التعادل للشباب لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 65 عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحمد شراحيلي.

ركلة جزاء الشباب انبرى لها جوانكا وسددها بنجاح في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 67.

التغييرات التي أجريت من كلا الفريقين أثرت على مجريات اللعب قليلا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن نتيجة لقاء الدور الأول ستكرر ظهر اسم "بانينكا".

دقائق بانينكا

في الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد مطالعة تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على أحمد حجازي لصالح الشباب.

بودابينزا انبرى للركلة في الدقيقة 90 وسدد على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى لكن مارسيلو جروهي لم يتحرك وأمسك الكرة بثبات.

الحكم احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لم يعلم أنها ستحمل كل الإثارة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه زكريا هوساوي لاعب الاتحاد بسبب البصق على كريتشوفياك.

وفي الدقيقة 90+13 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعة إمكانية طرد إيجور مدافع الشباب بداعي جذب حمد الله أثناء انفراده من خارج منطقة الجزاء.

مراجعة تقنية الفيديو انتهت باحتساب ركلة جزاء لصالح النمور بداعي وجود خطأ على كريتشوفياك بدفع حمد الله بعدها مباشرة.

انبرى حمد الله لركلة الجزاء وسدد على طريقة بانينكا لكن تلك المرة في الشباك معلنا فوز الاتحاد بهدف في الدقيقة السادسة عشر من الوقت بدلا من الضائع.

ثنائية المغربي رفع بها رصيده لـ 18 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

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