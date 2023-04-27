بانينكا يبتسم للنمور.. الاتحاد ينتصر على الشباب في قمة الـ 110 دقيقة

فضّل "بانينكا" أن يبتسم لـ اتحاد جدة على حساب الشباب في الكلاسيكو بقمة الجولة 24 من الدوري السعودي، فانتصر النمور بنتيجة 2-1 في مباراة استمرت 110 دقائق.

سجل ثنائية الاتحاد: عبد الرازق حمد الله، فيما سجل كريستيان جوانكا لصالح الشباب، والأهداف الـ3 من ركلات جزاء.

المباراة شهدت أيضا ركلة جزاء مهدرة للشباب وبطاقة حمراء لزكريا هوساوي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء المثير.

وتشار لركلات جزاء "بانينكا" التي تسدد بطريقة "لوب" في الشباك من علامة الجزاء نسبة لـ أنتونين بانينكا نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا الفائز بلقب يورو 1974.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.

التشكيل

بدأ أحمد حجازي وطارق حامد سويا في الدوري السعودي للمباراة العشرين الموسم الجاري.

وقاد المغربي عبد الرازق حمد الله ومن خلفه رومارينيو هجوم النمور.

في المقابل قاد الجابوني آرون سالم بودابينزا هجوم الشباب.

ومن خلفه تواجد الثلاثي سانتي مينا وإيفر بانيجا وكريستيان جوانكا في الوسط الهجومي لليوث.

دخول الفريقين لأرضية الملعب وسط أجواء رائعة في مدرجات الجوهرة 🏟️🔥#الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/tFkICjQz05 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة بالضغط القوي على الشباب عن طريق رومارينيو والذي أرسل عرضية أبعدها كريتشوفياك لركنية في الدقيقة 7.

بعد 5 دقائق تصدى مارسيلو جروهي حارس الاتحاد لرأسية سانتي مينا.

وفي الدقيقة 16 تحصل رومارينيو لركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة من آرون سالم بودابينزا.

والتقطت العدسات أحمد حجازي قائد الاتحاد وهو يؤمن علامة الجزاء من أقدام لاعبي الشباب حتى لا يؤثر على من سيسدد من زملائه.

ركلة انبرى لها حمد الله وسجلها في الشباك معلنا تقدم النمور.

هدددددف!⚽️ د18' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله الاتحاد 1 × 0 الشباب#الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/5hj7zPeOL1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

بدأ الشباب محاولة إدراك التعادل خاصة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 أنابت العارضة عن جروهي ومنعت تسديدة كريستيان جوانكا من تسجيل التعادل.

في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني سجل إيجور هدف التعادل للشباب لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 65 عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحمد شراحيلي.

ركلة جزاء الشباب انبرى لها جوانكا وسددها بنجاح في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 67.

هدددددف!⚽️ د68' هدف التعادل لـ الشباب عن طريق جوانكا الاتحاد 1 × 1 الشباب #الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/ued6JlLIBT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

التغييرات التي أجريت من كلا الفريقين أثرت على مجريات اللعب قليلا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن نتيجة لقاء الدور الأول ستكرر ظهر اسم "بانينكا".

دقائق بانينكا

في الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد مطالعة تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على أحمد حجازي لصالح الشباب.

بودابينزا انبرى للركلة في الدقيقة 90 وسدد على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى لكن مارسيلو جروهي لم يتحرك وأمسك الكرة بثبات.

الحكم احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لم يعلم أنها ستحمل كل الإثارة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه زكريا هوساوي لاعب الاتحاد بسبب البصق على كريتشوفياك.

وفي الدقيقة 90+13 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعة إمكانية طرد إيجور مدافع الشباب بداعي جذب حمد الله أثناء انفراده من خارج منطقة الجزاء.

مراجعة تقنية الفيديو انتهت باحتساب ركلة جزاء لصالح النمور بداعي وجود خطأ على كريتشوفياك بدفع حمد الله بعدها مباشرة.

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد في الدقائق الأخيرة. #الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/Ks8sb608ZF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

انبرى حمد الله لركلة الجزاء وسدد على طريقة بانينكا لكن تلك المرة في الشباك معلنا فوز الاتحاد بهدف في الدقيقة السادسة عشر من الوقت بدلا من الضائع.

هدددددف!⚽️ د90+16' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمدالله الاتحاد 2 × 1 الشباب #الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/FSlJrMOqF8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

ثنائية المغربي رفع بها رصيده لـ 18 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.