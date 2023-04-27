مصر الأولمبي يواجه الكونغو وديا في الإسكندرية

الخميس، 27 أبريل 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة ودية ضد الكونغو استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقرر إقامتها في المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتخوض كتيبة البرازيلي روجيرو ميكالي المباراة يوم الأحد المقبل 30 أبريل في السادسة مساءً.

وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بمدينة الإسكندرية بداية من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

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قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر أبريل الجاري:

الحراس: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد نديم (الزمالك) – محمد أحمد السيد "سيحة" (المقاولون العرب).

الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد طارق – (الزمالك) –– حاتم سكر (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد بهاء (الاتحاد السكندري) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية).

الوسط: محمد حسام بيسو (الزمالك) – أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) – مصطفى سعد (سموحة) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – عربي بدر (طلائع الجيش) محمد شحاته (طلائع الجيش) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ومن المنتظر أن تقام قرعة البطولة الإفريقية يوم 5 مايو المقبل في المغرب المستضيف.

كان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل للبطولة بعد الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 2-0.

ويشارك في البطولة كل من مصر والمغرب والكونغو وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو والتي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب أول ثلاث مراكز في البطولة بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب آخر من آسيا من أجل التأهل.

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