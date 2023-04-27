أبطال أوروبا للسيدات – برشلونة إلى النهائي الرابع في تاريخه على حساب تشيلسي

تأهلت سيدات برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2022-2023 بالفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وتعادلت سيدات برشلونة مع تشيلسي في ملعب كامب نو بنتيجة 1-1 ليتأهلن لنهائي المسابقة للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

وشهدت المباراة حضور ما يزيد عن 72 ألف مشجع.

نتيجة التعادل صبت في صالح سيدات البلاوجرانا بعدما حققن انتصارا في لندن بهدف دون رد.

وتقدمت سيدات برشلونة بهدف النرويجية كارولين هانسن في الدقيقة 63 وسجلت مواطنتها جيرو ريتين هدف التعادل لسيدات البلوز بعد 4 دقائق من التأخر بالهدف.

وتنتظر سيدات برشلونة هوية الفريق الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي بين فولفسبورج الألماني وأرسنال الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 قبل لقاء الإياب في لندن في الأول من مايو المقبل.

وتعد سيدات أولمبيك ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقابا لكنهن ودعن من ربع النهائي على يد تشيلسي.

وتأهلت من قبل سيدات برشلونة إلى النهائي في آخر 5 نسخ 4 مرات، حققن اللقب في 2021 وخسرن النهائي في 2019 و2022.