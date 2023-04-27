انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) (1) الشباب.. جنوووووووووووووون

الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - عبد الرازق حمد الله

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الشباب واتحاد جدة في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ الثنائي المحترف: أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي للنمور للمباراة الـ 20 في المسابقة سويا.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي خسر من الهلال.

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فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+15: حمد الله يسجل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا

ق 90+13: ركلة جزاء للاتحاد

ق 90+6: بطاقة حمراء على زكريا هوساوي بسبب البصق على جريجوري كريتشوفياك.

ق 89: أووووووووووووووه بانينكا مهدرة من أرون سالم

ق 88: ركلة جزاء للشباب بداعي وجود لمسة يد على حجازي

ق 67: جوووووووووول التعاااااااااااااااااادل.. جوانكا يسجل من ركلة جزاء

ق 66: ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 66

ق 57: جوانكا يسدد من داخل منطقة الجزاء وجروهي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ق 47: هدف للشباب عن طريق إيجور المدافع برأسية قوية يُلغي بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تسديدة من إياجو ترتطم بعارضة مارسيلو جروهي.

ق 18: جووووووووول.. حمد الله يسجل من علامة الجزاء.

ق 11: عبد الرازق حمد الله يراوغ الحارس ويسدد في المرمى لكن حسان التمبكتي كان في موعد وأبعد الكرة من على خط المرمى.

ق 7: ضغط قوي من النمور عن طريق رومارينيو

بداية اللقاء

الشباب اتحاد جدة الدوري السعودي أحمد حجازي طارق حامد
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