انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) (1) الشباب.. جنوووووووووووووون
الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الشباب واتحاد جدة في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.
ويبدأ الثنائي المحترف: أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي للنمور للمباراة الـ 20 في المسابقة سويا.
ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي خسر من الهلال.
فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+15: حمد الله يسجل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا
ق 90+13: ركلة جزاء للاتحاد
ق 90+6: بطاقة حمراء على زكريا هوساوي بسبب البصق على جريجوري كريتشوفياك.
ق 89: أووووووووووووووه بانينكا مهدرة من أرون سالم
ق 88: ركلة جزاء للشباب بداعي وجود لمسة يد على حجازي
ق 67: جوووووووووول التعاااااااااااااااااادل.. جوانكا يسجل من ركلة جزاء
ق 66: ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 66
ق 57: جوانكا يسدد من داخل منطقة الجزاء وجروهي يتألق ويبعد الكرة لركنية.
ق 47: هدف للشباب عن طريق إيجور المدافع برأسية قوية يُلغي بداعي التسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: تسديدة من إياجو ترتطم بعارضة مارسيلو جروهي.
ق 18: جووووووووول.. حمد الله يسجل من علامة الجزاء.
ق 11: عبد الرازق حمد الله يراوغ الحارس ويسدد في المرمى لكن حسان التمبكتي كان في موعد وأبعد الكرة من على خط المرمى.
ق 7: ضغط قوي من النمور عن طريق رومارينيو
بداية اللقاء