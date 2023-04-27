انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وتنطلق المباراة الأولى في الثامنة من مساء اليوم، بينما المباراة الثانية يوم الجمعة في نفس التوقيت.

وفي حال الحاجة إلى مباراة فاصلة ستقام مساء يوم الأحد.

وفاز طلائع الجيش على بتروجت في المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.

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نهاية الشوط الخامس: الأهلي 16-18 الزمالك

18-16 للزمالك.. انتهت للأبيض

16-16 من جديد بعد المراجعة

الحكم يراجع

17-16 للزمالك

16-16

الزمالك يتقدم 16-15

15-15

14-14

تقدم الزمالك 14-13

الزمالك يتقدم 10-7

الأهلي يتعادل 7-7

الزمالك يتقدم 7-6

الزمالك يتقدم 5-3

2-2.. من يحسم الجولة الأولى؟

نهاية الشوط الرابع: الأهلي: 23-25 الزمالك

24-22 لصالح الزمالك.. نقطة للنهاية

19-17 لصالح الأبيض

الزمالك يتقدم 19-16

التعادل 9-9

4-3 لصالح الأهلي

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-23 الزمالك

24-22.. الأبيض يقلص الفارق

24-21 لصالح الأهلي

21-18 لصالح الأهلي

20-16 لصالح الأهلي

التعادل 14-14

8-6 لصالح الأهلي

2-2 في بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-16 الزمالك

الأهلي يحلق منفردا.. 21-14

الزمالك يتقدم 14-13

التعادل 13-13

12-10 لصالح الزمالك

التعادل 8-8

6-3 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل 1-1

نهاية الشوط الأول: الأهلي 22-25 الزمالك

الزمالك يتقدم 24-22

التعادل مرة أخرى 22-22

التعادل 13-13

13-11 للأبيض

الزمالك يتقدم 12-10

التعادل 5-5 بين الفريقين

بداية المباراة