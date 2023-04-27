كرة يد - الشمس يفوز ويتساوى مع الأهلي.. ترتيب المرحلة النهائية لدوري السيدات

تغلب فريق الشمس لسيدات كرة اليد على سبورتنج بنتيجة 25-22 في ختام الجولة الأولى للمرحلة النهائية من دوري المحترفين.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بنتيجة 15-15 في أولى المباريات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 10-9، قبل أن يتدارك الأبيض الموقف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتقام المرحلة الختامية من دوري سيدات اليد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

الترتيب الحالي (بعد الجولة الأولى):

1= الأهلي 4 نقاط

1= الشمس 4 نقاط

3= الزمالك 2.5 نقطة

3= سبورتنج 2.5 نقطة

*في حالة استمرار التساوي بنهاية المرحلة يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي 15-15 الزمالك

سبورتنج 22-25 الشمس

الجمعة 28 أبريل

الزمالك × سبورتنج (4 مساء)

الشمس× الأهلي (6 مساء)

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (2 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (4 مساء)

وكان فريق سيدات الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد.

وحقق الأهلي كأس مصر للسيدات للمرة الثانية في آخر 3 مواسم، حيث كان سبورتنج هو حامل لقب الموسم الماضي.