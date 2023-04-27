تشكيل اتحاد جدة - المباراة الـ 20 سويا.. حجازي وطارق حامد أساسيان ضد الشباب

الخميس، 27 أبريل 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

يبدأ أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي بقميص اتحاد جدة ضد الشباب لحساب الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ الثنائي المصري للمرة الـ 20 سويا في الدوري السعودي إذ فاز اتحاد جدة في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر مرة وحيدة في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود

الوسط: رومارينيو - طارق حامد – برونو هنريكي – عبد الرحمن العبود

الهجوم: إيجور كورنادو - عبد الرازق حمد الله

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ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي خسر من الهلال.

فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

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