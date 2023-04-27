تشكيل اتحاد جدة - المباراة الـ 20 سويا.. حجازي وطارق حامد أساسيان ضد الشباب
الخميس، 27 أبريل 2023 - 19:40
كتب : FilGoal
يبدأ أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي بقميص اتحاد جدة ضد الشباب لحساب الجولة 24 من الدوري السعودي.
ويبدأ الثنائي المصري للمرة الـ 20 سويا في الدوري السعودي إذ فاز اتحاد جدة في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر مرة وحيدة في الدوري السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: مد الله العليان – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود
الوسط: رومارينيو - طارق حامد – برونو هنريكي – عبد الرحمن العبود
الهجوم: إيجور كورنادو - عبد الرازق حمد الله
ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي خسر من الهلال.
فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (0) الشباب.. جووووووووول أوووووووول مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا تقرير: تعليمات خاصة من نونو سانتو لـ طارق حامد في كلاسيكو السعودية تقرير: اتحاد جدة يحافظ على حجازي وطارق حامد في الموسم المقبل بعد غياب 53 عاما وبـ10 لاعبين.. الوحدة ينطح رونالدو والنصر ويعبر إلى نهائي خادم الحرمين الشريفين فوز وحيد يفصل موسيماني عن التأهل للدوري السعودي.. أهلي جدة يهزم الساحل تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين رونالدو في الكأس وروما في الدوري الإيطالي.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023