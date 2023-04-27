ماذا يحدث في حالة التعادل؟ اتحاد الكرة يخطر الزمالك والأهلي بقواعد السوبر

الخميس، 27 أبريل 2023 - 19:34

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك - نبيل عماد - أفشة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا لناديي الزمالك والأهلي بخصوص مباراة كأس السوبر المصري وقواعدها.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره صاحب الأرض، وذلك بصفته بطل الدوري.

وبناء عليه، يلعب الزمالك بالزي الأساسي، وعلى الأهلي ارتداء زيا مخالفا.

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وسيُقام اجتماع فني في الإمارات قبل المباراة لتحديد الشكل النهائي لزي الفريقين.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، تمتد المباراة لوقت إضافي، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

ويُسمح بالتغيير السادس في حالة اللجوء للوقت الإضافي.

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطل الدوري لموسم 2021-2022، بينما يخوضه الأهلي بصفته بطلا للكأس عقب الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

حكام المباراة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار محمود البنا من قبل لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا لإدارة مواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي.

ويدير محمود البنا مباراة القمة الثانية له بعد إدارة مواجهة في الدوري بين الفريقين في أبريل 2021 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاون البنا في مباراة السوبر طاقم مصري وإماراتي بالمباراة المقرر لها يوم 5 مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة في الإمارات.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

حكم رابع من دولة الإمارات

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وتقام منافسات النسخة العشرين من كأس السوبر في دولة الإمارات للمرة السادسة.

وسبق ونجح الأهلي في التتويج بلقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت أمام الزمالك على ملعب هزاع بن زايد.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر 12 مرة من قبل، مقابل أربع مرات لصالح الزمالك.

وأدار محمود البنا ثلاث مباريات للزمالك هذا الموسم، وتعادل الفريق في واحدة وحقق الفوز مرتين.

بينما أدار أربع مباريات لصالح الأهلي هذا الموسم وفاز بهم جميعا الفريق الأحمر.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري
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