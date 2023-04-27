برشلونة يعلن إغلاق قناة النادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عدم تجديد تعاقده مع الشركة المشغلة لقناة النادي "برسا TV" والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن نادي برشلونة قرر إغلاق قناته "برسا TV" يوم 30 يونيو المقبل، من أجل موازنة الأرقام للتكيف مع قوانين اللعب المالي النظيف.

وسيؤثر هذا القرار على 150 عاملا في القناة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فأن برشلونة أبلغ بالفعل شركة "تليفونيكا" أنه لن يمدد التعاقد بحق القناة والذي بدأ منذ 2015.

وبحسب الصحيفة فأن النادي يفكر في أن يحافظ على بثه من خلال منصة بث على الإنترنت مع 14 عاملا فقط في استوديوهات برشلونة.

وتكلف القناة النادي سنويا ما بين 6 إلى 8 ملايين يورو.

وستغلق القناة أبوابها بعد مسيرة دامت 27 عاما حيث بدأت القناة بثها يوم 16 سبتمبر 1996.

ويعاني برشلونة ماديا في الأعوام الأخيرة حيث يحاول النادي الكتالوني تخفيض عقود لاعبي الفريق من أجل الاستمرار.