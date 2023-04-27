بعد أسبوع واحد.. مدرب كورينثيانز يرحل عن منصبه بسبب قضية مر عليها 36 عاما

أعلن نادي كوريثنيانز البرازيلي رحيل مدربه كوكا عقب أسبوع واحد من توليه تدريب الفريق إثر الاحتجاجات التي خرجت تطالب برحيله بسبب اتهامه في قضية اغتصاب فتاة عام 1987.

وأصبح كوكا صاحب أقصر مدة تدريبية في تاريخ النادي، متفوقا على جونينيو الذي قاد الفريق في 2003 خلال 12 يوما فقط.

وقاد كوكا خلال الأسبوع فريق كورينثيانز في مباراتين حيث خسر من جوياس في الدوري البرازيلي ومن ثم قاد الفريق للتأهل لدور الـ 16 من كأس البرازيل بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وعقب نهاية اللقاء عقد المدرب جلسة مع الإدارة وأعلن رحيله لأسباب عائلية خلال المؤتمر الصحفي.

وبحسب التقارير فأن لاعبو الفريق ظلوا مع المدرب في غرفة خلع الملابس محاولين إثناءه عن قراره لكنه رفض، ومنهم من بكى بسبب قراره.

Na comemoração da classificação na Copa do Brasil, jogadores do Corinthians correram para abraçar o técnico Cuca #CopaDoBrasil #ge pic.twitter.com/6phkXjv742 — ge (@geglobo) April 27, 2023

وخرج روجر جيديش لاعب الفريق مهاجما من هاجم مدربه قائلا عقب المباراة: "ما حدث مع كوكا ليس أدميا، لا يستحق ذلك، الأمر بدون إثبات، لا أعرف كيف هو، لكنني أثق به وأمل أن يثبت لمن هاجمه أنه برئ".

Roger Guedes: "O jeito que atacaram o Cuca foi desumano. Isso nenhum ser humano merece, ainda mais sem ter prova alguma. Eu não sei nem como é que está, mas acredito nele e espero que ele possa provar para quem o atacou que ele é inocente." 🎥 @igesporte pic.twitter.com/2H2ldVV4pv — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 27, 2023

ماذا حدث؟

أعلن نادي كورينثيانز يوم 20 أبريل (الخميس الماضي) تعيين كوكا مديرا فنيا للفريق وهو ما أعقبه في نفس اليوم مطالب من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بابعاده من منصبه.

يأتي ذلك على خلفية اتهام كوكا باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما عام 1987 في سويسرا عندما كان لاعبا بقميص جريميو.

ورغم نفي ما حدث حُكم على كوكا غيابيا بالسجن 15 شهرا، لكن لم يتعرض للسجن حيث لا يسمح الدستور البرازيلي بتسليم البرازيليين لأي دولة أخرى.

وسقطت القضية عن كوكا عام 2004 بسبب التقادم.

في اليوم التالي من تعيينه خرجت احتجاجات أمام مقر إدارة النادي تطالب بإبعاد المدرب.

حيث كُتب خارج مقر النادي من الجماهير للإدارة عدة رسائل أبرزها: "ابعدوا كوكا" و "إدارة لا تتسم بالكفاءة" و "نريد ألقابا وليس مغتصبين".

وهو ما صاحبه بيان من فريق السيدات في كورينثيانز أبدى اعتراضه على تعيينه مدربا لفريق الرجال.

ونشرت لاعبات فريق السيدات نفس الرسالة وهي:

بيان فريق السيدات تزامن مع خسارة الفريق من جوياس في الدوري البرازيلي بنتيجة 3-1 يوم الأحد الماضي.

في اليوم التالي نظم مجموعة من الجماهير مظاهرة جديدة أمام مقر النادي اعتراضا على استمرار كوكا في منصبه.

وفي فجر اليوم الخميس أعلن كوكا تقدمه باستقالته من تدريب الفريق لأسباب عائلية.

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

ويستعد كورينثيانز لمواجهة بالميراس في الجولة الثالثة من الدوري البرازيلي.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد مرور جولتين على المسابقة.

ويمتلك كوكا مسيرة حافلة تدريبية إذ درب أندية ساو باولو وجريميو وفلامنجو وبوتافوجو وسانتوس وفلومينسني وكروزيرو وأتليتكو مينيرو وبالميراس.

وخلال مسيرته كلاعب خاض موسما وحيدا في أوروبا بقميص ريال بلد الوليد ولعب لأندية جريميو وبالميراس وإنترناسيونال وسانتوس.

وحقق كمدرب لقب الدوري البرازيلي مع مينيرو وبالميراس ولقب كأس البرازيل ولقب كوبا ليبرتادوريس بقيادة مينيرو عام 2013 رفقة رونالدينيو.