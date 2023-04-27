كرة يد - التعادل يحكم قمة سيدات الأهلي والزمالك في افتتاح المرحلة النهائية

تعادل فريق سيدات الأهلي مع الزمالك بنتيجة 15-15 في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 10-9، قبل أن يتدارك الأبيض الموقف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل.

وكان فريق سيدات الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد.

وحقق الأهلي كأس مصر للسيدات للمرة الثانية في آخر 3 مواسم، حيث كان سبورتنج هو حامل لقب الموسم الماضي.

وتقام المرحلة الختامية من دوري سيدات اليد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

الترتيب الحالي (بعد المباراة الأولى):

1- الأهلي 4 نقاط

2- الزمالك 2.5 نقطة

3- سبورتنج 1.5 نقطة

4- الشمس 1 نقطة

جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي 15-15 الزمالك

سبورتنج × الشمس (6 مساء)

الجمعة 28 أبريل

الزمالك × سبورتنج (4 مساء)

الشمس× الأهلي (6 مساء)

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (2 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (4 مساء)