مروان عطية: المنافسة في الأهلي قوية.. وعلينا الحذر من الرجاء في ملعبه

شدد مروان عطية لاعب الأهلي على صعوبة مباراة فريقه أمام الرجاء.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الرجاء في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال مروان عطية عبر موقع ناديه: "ندخل مباراة الرجاء بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في التأهل لنصف النهائي. لدينا دوافع قوية وعلينا الحذر من قوة المنافس في ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف "الجهاز الفني يعمل دائما على تطوير قدرات كل لاعب ومنحه أدوار إضافية، وهذا ما ظهر في تسجيل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي الانتصار في مباراة الذهاب".

وتابع "وسط ملعب الأهلي يضم مجموعة مميزة من الأسماء. استفدت بشدة من المنافسة القوية مع زملائي".

واختتم "دعم جماهير الأهلي يحملني مسؤولية كبيرة ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل مساعدة الفريق في الفوز بجميع البطولات".

وتقام مباراة الإياب على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

مراون عطية انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الاتحاد.

صاحب الـ24 عاما شارك مع الأهلي في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا.