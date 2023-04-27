الطيار يكشف عبر في الجول سبب تعثر انتقاله لـ الأهلي

كشف محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد سبب عدم انضمامه للنادي الأهلي.

ويلعب الطيار ضمن صفوف نادي لايبزيج الألماني.

وقال الطيار لـ : "تمنيت التواجد مع الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ولكن ارتباطي بالمشاركة مع فريقي في بطولتي دوري وكأس ألمانيا حرمني من ذلك".

وكان عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد ومنتخب مصر قد أجرى جراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض عبد الرحمن حميد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويستضيف الأهلي منافستي السوبر الإفريقي يومي 6 و7 مايو على صالة النادي بالجزيرة، وكأس الكؤوس خلال الفترة من 9 إلى 18 في الشهر نفسه.

ويستهل الأهلي مشواره في نصف نهائي السوبر الإفريقي بمواجهة الترجي التونسي يوم 6 مايو وحال تأهله يواجه الفائز من الزمالك وجي إس كيه الكونغولي في اليوم التالي ويتأهل المتوج باللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات كأس الكؤوس رفقة أندية سبورتنج المصري - كيركوس الإثيوبي - فاب الكاميروني - رجاء أغادير المغربي.

ويفتتح الأهلي مبارياته يوم 9 مايو مع فريق كيركوس الإثيوبي.