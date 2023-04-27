"قضيت أكثر من نصف حياتي هنا".. رويس يمدد عقده مع دورتموند

أعلن نادي بروسيا دورتموند يوم الخميس تجديد عقد نجم الفريق ماركو رويس.

وينتهي عقد رويس بنهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023 لكنه مدده إلى يونيو 2024.

وقال رويس لموقع ناديه: "لدي رغبة كبيرة في بذل قصارى جهدي للنادي، حيث قضيت أكثر من نصف حياتي هنا".

وأضاف "بالنسبة لي لا يوجد شيء أفضل من تسجيل الأهداف أمام أفضل المشجعين في العالم وفي أجمل ملعب في العالم والاحتفال بالانتصارات معا".

وأردف "لهذا السبب أنا سعيد لأنني مددت عقدي لمدة عام آخر، لأنني قلت دائمًا إنني أفضل عدم اللعب في أي فريق آخر في مسيرتي على حساب دورتموند".

سيبدأ رويس موسمه الـ12 كلاعب محترف بالقميص الأسود والأصفر.

ويأمل ماركو في تسجيل 16 هدفا جديدا ليصبح الهداف التاريخي للنادي ويتخطى أدي برايسلر، فقد سجل 161 هدفا إلى الآن.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن رويس - 33 عاما - كان يريد البقاء مع ناديه وعلى استعداد لتخفيض راتبه لتحقيق ذلك.

ولعب رويس مع ناشئي دورتموند، ثم رحل عنه في 2006 ليعود إليه مرة أخرى في 2012 ويستمر معه حتى الآن.

وفاز رويس مع فريقه بكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني 3 مرات، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

ويحتل دورتموند صدارة الدوري الألماني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.