خطوة جديدة في طريق عودة نيمار

الخميس، 27 أبريل 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

قطع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان شوطا في رحلة عودته للملاعب بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

في مارس الماضي خضع نيمار لعملية جراحية في الكاحل بعد إصابته في شهر فبراير.

وأفاد سان جيرمان عبر موقعه يوم الخميس: "عاد نيمار إلى مركز التدريب، وشرع في إزالة الحذاء الواقي اليوم مع أعضاء الطاقم الطبي".

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وأضاف البيان "بعد تلقي نتائج مطمئنة للفحوصات، سيتمكن اللاعب الآن من متابعة بروتوكول إعادة التأهيل في باريس".

وخضع النجم البرازيلي لعملية جراحية ناجحة في الدوحة قبل أن يستكمل علاجه في البرازيل.

وتحوم الشكوك حول قدرة نيمار على العودة للملاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

حين خضع للجراحة توقعت العديد من التقارير غيابه لمدة تتراوح بين 3 إلى أربعة أشهر.

وسجل نيمار 18 هدفا وصنع 17 آخرين في 29 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانتقل ابن الـ31 عاما لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 ليسجل 118 هدفا ويصنع 77 آخرين في 173 مباراة مع الفريق الفرنسي.

نيمار باريس سان جيرمان
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